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Факты / Мир

В Китае за сутки зафиксировали 6 случаев Covid-19, ни один человек не умер

За прошедшие сутки, 23 апреля, в Китае обнаружили всего 6 новых случаев коронавируса, при этом два из них — импортированы.

Как свидетельствует статистика, по всей стране фиксируют 915 активных случаев коронавируса.

— 57 больных находятся в критическом состоянии, — говорится в сообщении.

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Кроме того, ни один человек в Китае не умер от коронавируса.

Напомним, ранее мы писали, что больных коронавирусом в Китае до 20 февраля могло быть больше: не 55 тыс., как сообщают китайские власти, а 232 тыс. человек. Такие цифры приводят в статье, которую опубликовали в медицинском журнале Lancet.

Источник: People’s Daily, China

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