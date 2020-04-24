За прошедшие сутки, 23 апреля, в Китае обнаружили всего 6 новых случаев коронавируса, при этом два из них — импортированы.

Как свидетельствует статистика, по всей стране фиксируют 915 активных случаев коронавируса.

— 57 больных находятся в критическом состоянии, — говорится в сообщении.

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Кроме того, ни один человек в Китае не умер от коронавируса.

On Thursday, the Chinese mainland reported: — No new #COVID19 deaths

— 4 new domestic cases and 2 more imported cases

— 34 asymptomatic cases

— 915 active cases in total, including 57 in critical condition pic.twitter.com/QzHEBGeR6C — People’s Daily, China (@PDChina) April 24, 2020

Напомним, ранее мы писали, что больных коронавирусом в Китае до 20 февраля могло быть больше: не 55 тыс., как сообщают китайские власти, а 232 тыс. человек. Такие цифры приводят в статье, которую опубликовали в медицинском журнале Lancet.

Источник: People’s Daily, China