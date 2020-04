За прошедшие сутки, 23 апреля, в Китае обнаружили всего 6 новых случаев коронавируса, при этом два из них — импортированы.

Как свидетельствует статистика, по всей стране фиксируют 915 активных случаев коронавируса.

Читайте: Китай не сообщает о новых смертях от коронавируса восьмой день подряд

Кроме того, ни один человек в Китае не умер от коронавируса.

On Thursday, the Chinese mainland reported:

— No new #COVID19 deaths

— 4 new domestic cases and 2 more imported cases

— 34 asymptomatic cases

— 915 active cases in total, including 57 in critical condition pic.twitter.com/QzHEBGeR6C

— People’s Daily, China (@PDChina) April 24, 2020