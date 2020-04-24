По состоянию на 24 апреля в Италии от коронавируса вылечилось почти три тыс. человек.

Всего в Италии смертность от коронавирусной инфекции возросла до 25 тыс. 969 человек, в том числе на 420 летальных случаев за последние сутки.

Число людей, которые вылечились и были выписаны из больницы, возросло до 60 тыс. 498. За последние сутки были выписаны 2 тыс. 922 человека.

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К слову, всего в мире зафиксировано 2 783 512 случаев коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных занимает США, где заболели 886 213 человек.

Вторую позицию занимает Испания, где заболели 219 764 человека. На третьем месте Италия. Там зафиксировано 192 994 случая Covid-19.

Как писали Факты ICTV, в университетском госпитале Базеля провели вскрытие 20 тел пациентов, умерших от Covid-19.

Среди умерших преобладали мужчины, которые имели повреждения коронарных сосудов, треть пациентов болели диабетом.