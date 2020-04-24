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Факты / Мир
Как Covid-19 повлияет на продовольствие и сельское хозяйство в мире
Как Covid-19 повлияет на продовольствие и сельское хозяйство в мире

Сегодня последствия пандемии коронавируса ощущаются чуть ли не на каждой отрасли производства.

Факты ICTV вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН разобрались, повлияет ли Covid-19 на продовольствие и сельское хозяйство в мире.

Как Covid-19 повлияет на продовольствие и сельское хозяйство в мире

Будет ли Covid-19 иметь негативное влияние на продовольственную безопасность?

В ближайшие недели и месяцы глобальная продовольственная система будет подвергаться многочисленным испытаниям. В апреле-мае ожидаются перебои в поставках продовольствия.

На сектора сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры особенно влияют ограничения в сфере туризма, закрытие ресторанов и кафе, приостановление питания детей в школах.

В любом случае, больше всего пострадают самые бедные и наиболее уязвимые слои населения — мигранты, переселенцы и те, кто пострадал в результате конфликта.

Страны, которые находятся в затяжном кризисе, также сталкиваются с недостаточным инвестированием в сферу здравоохранения, что приводит к увеличению последствий пандемии.

Чьи продовольственная безопасность и средства к существованию являются наиболее незащищенными?

Сегодня около 820 млн человек во всем мире испытывают хронический голод — не потребляют достаточное количество энергетических калорий, из них 113 млн сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

К уязвимым группам также относятся мелкие фермеры, скотоводы и рыбаки, которые могут потерять возможность обрабатывать свою землю, заботиться о своих животных или ловить рыбу.

Нелегальные рабочие могут потерять работу и доход от сбора урожая и переработки.

Какие последствия ситуации с Covid-19 для производства продуктов питания?

На сегодня перебои минимальны, поскольку поставок продовольствия было достаточно, а рынки до сих пор остаются стабильными.

Однако уже сейчас можно ожидать уменьшения производства продуктов высокой ценности (то есть фруктов и овощей). Закрытие транспортных путей особенно неблагоприятное для поставки свежей продукции, а также может привести к увеличению уровня пищевых отходов и потерь.

Особенно это касается свежей рыбы и морских продуктов, которые быстро портятся и поэтому их нужно продавать, перерабатывать или хранить в течение достаточно ограниченного времени.

Транспортные ограничения и карантинные меры, вероятно, будут препятствовать доступу фермеров и рыбаков на рынки, снижая их производственные мощности и препятствуя реализации продукции.

Как пандемия повлияет на спрос на продукты питания?

Существует возможность непропорционально большого сокращения потребления животного белка и других высокоценных продуктов, таких, как рыба, овощи и фрукты (что вызовет падение цен). Эти опасения могут особенно касаться сырой рыбной продукции.

В менее обеспеченных странах спрос на продовольствие связан с уровнем дохода. Там потеря возможностей заработка может повлиять на потребление.

Страх заразиться может влиять на сокращение посещений продовольственных рынков.

Как пандемия влияет на глобальную экономику?

Во-первых, любое потрясение в Китае имеет гораздо более серьезные последствия для мировой экономики, поскольку его экономика обеспечивает 16% общемирового валового внутреннего продукта.

Во-вторых, изменения поставок из-за заболеваемости и смертности, ограничение мобильности, рост затрат на ведение бизнеса из-за ограничения поставок и более жесткая кредитная политика приведут к снижению экономического роста или экономической рецессии.

В-третьих, спрос снизится из-за большой неопределенности, усиленного предохранительного поведения, сдерживания усилий и роста финансовых расходов, снижающих возможность тратить средства.

Также наблюдается значительная девальвация валютного курса по отношению к доллару США, что повлияет на страны, зависящие от импорта.

Какие рекомендации по смягчению последствий пандемии?

Основные рекомендации:

1. Страны должны удовлетворять немедленные потребности в продовольствии среди уязвимого населения.

Например, скорректировать и расширить программы социальной защиты, поддержать программы школьного питания, чтобы продолжать его доставку даже тогда, когда школы закрыты.

2. Страны должны улучшить программы социальной защиты.

Это может предусматривать, в частности, увеличение социальной финансовой помощи для тех, кто уже ее получает — в виде единоразовой выплаты или периодические выплаты для удовлетворения первоочередных потребностей семей, а также вливание средств в сельскохозяйственный, рыбный и сектор аквакультуры, например, через дотации.

3. Страны должны повысить эффективность своей деятельности и пытаться уменьшить расходы, связанные с торговлей.

К таким мерам относятся, например:

  • уменьшение пищевых отходов и потерь;
  • отказ от нецелевых субсидий для потребителей продовольствия;
  • уменьшение ограничений по использованию запасов;
  • снижение тарифов на импорт;
  • временное уменьшение НДС и других налогов;
  • при необходимости — пересмотр налоговой политики в отношении импортных товаров, чтобы компенсировать потенциальный рост расходов (через девальвацию валюты) и оценить потенциальные последствия девальвации валюты.

Фото: Dreamstime

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