Симптомы коронавируса по днях - как лечат Covid-19 в Италии

Три недели на больничной койке, 56 часов под аппаратом искусственной вентиляции легких. И сейчас она заново учится дышать. Первая украинка в Италии, которой буквально чудом удалось преодолеть коронавирус — Павлина Шимбир, рассказала Фактам ICTV о том, как ее лечили, как заразилась, и поделилась советами итальянских медиков о том, как уберечься от страшной болезни.

Более 150 украинцев, проживающих за рубежом, в настоящее время проходят лечение от Covid-19. Больше всего их в Италии — более 120. Пока только двум нашим соотечественникам удалось выздороветь в Италии.

Одна из счастливиц — 44-летняя Павлина Шимбир. Она родом из Винницкой области, но уже десять лет живет в небольшом итальянском городке Медичина в 250 км от Милана. В Медичине переболело более 8,5 тыс. человек, 265 — спасти не удалось.

Украинка тоже заразилась Covid-19. Павлина работает в крупном торговом центре, подозревает, что на работе и заболела. Причина всему — поверхность, к которой прикасался больной.

— Я не ходила по магазинам, уже был объявлен карантин. Только была на работе. Как говорится, заболела от нулевого. Надо было закрыть бумажные дела, передать отчет в банк. И чтобы удобнее работать, решила протереть алюминиевую барную стойку. И видно там был вирус, — рассказывает Павлина.

Температура поднялась в тот же день, но была невысокой, 37,2, также появилась слабость и начало лихорадить. На следующий день температура пошла вверх. На третий день женщина полностью потеряла вкус, добавилась тошнота и сухая заложенность носа. На четвертый день впервые потеряла сознание и потом так было каждый день. На 5-й день ко всему добавилась еще и рвота. А на 6-й — уже не хватало в легких воздуха.

Все это время она консультировалась с врачом по телефону. В ночь на 7-й день болезни Павлине вызвали скорую. Забирали ее уже без сознания.

Павлину доставили сначала в больницу Имолы, там сделали анализы и поставили первые капельницы, а через 12 часов, поскольку там не было свободных аппаратов искусственной вентиляции легких, ее перевезли в больницу Болоньи, где она и находилась до конца лечения.

Болезнь Павлины усложнял сахарный диабет. Поэтому было много антибиотиков и капельниц. Лекарства в вену капали 24 часа в сутки в течение 17-ти дней. Но выжила, считает женщина, благодаря тому, что согласилась на эксперимент.

— Наш итальянский врач придумал лечения антивирусником на основе ревматоидного артрита. По этой программе лечили 10 человек. У меня положительная динамика пошла уже на третьи сутки, — рассказывает украинка.

С начала апреля этот протокол лечения распространяют уже и по другим итальянским больницам.

В Италии все не так как в Украине. Сутки лечения тяжелобольного в тамошней больнице в обычной палате стоит €736. Но все это расходы государства, для пациента, если он платит налоги, все бесплатно.

— Когда меня привезли в больницу, лишь спросили, есть ли у меня санитарная карта. Это такой пластиковый документ, который внешне напоминает ID-карту или водительское удостоверение. Там содержится вся информация о болезнях, обращения к врачам и уплате налогов тоже.

В палате, по сути боксе, Павлина находилась не одна. Вместе с ней проходили лечение от коронавируса еще две женщины, итальянки 60 и 78 лет — все выздоровели.

Дезинфекторы для рук у каждой кровати, одноразовая посуда, специальные наклейки с данными пациента на каждый анализ, порцию таблеток или укол, чтобы медики лишний раз ни к чему не касались. Большой и опрятный санузел, для каждого пациента — отдельный шкаф для вещей, ежедневно свежая постель, трехразовое питание. Выход из палаты — строго запрещен. Даже если коснешься дверной ручки — штраф — €206.















Как лечат коронавирус в Италии: цена, условия в палатах и штрафы / 4 фотографии

Павлина находилась в больнице 21 день. Домой ее тоже увезли медтранспортом. После выписки ей дали специальную памятку, как себя уберечь от повторного заражения, медики это не исключают.

Что рекомендуют итальянские врачи:

в течение 14 дней, даже если отрицательный тест на коронавирус, дважды в день измерять температуру;

постоянно держать закрытыми двери в помещении;

мыть руки теплой водой с мылом, после — обрабатывать их санитайзером;

до четырех раз в день дезинфицировать дома поверхности: ручки на дверях, мебель, санузел;

обрабатывать все продукты, которые приносите домой.

По совету итальянских медиков, все продукты и упаковки надо мыть и обрабатывать специальным пищевым дезинфектором. В Италии он продается в аптеках и обычных магазинах. Цена относительно незначительная, немного меньше €2 за 500 мл и почти €3 — за литр, чем больше объем, тем дешевле. Жидкость предназначена для детской посуды, пустышек и продуктов питания, это обозначено на бутылке.

— Как правильно надо обрабатывать продукты? Задача сейчас не из легких. Надеваешь перчатки, открываешь холодильник, берешь пакет с овощами и фруктами, ставишь возле раковины, протираешь ручку холодильника, снимаешь перчатки, выбрасываешь. Надеваешь новые, достаешь из пакета продукты, ставишь под воду, затем дезинфицируешь. После в перчатке завязываешь пакет. Я левой завязываю, правая, чтобы чистая была. Всегда, если вы к чему-то касаетесь должна быть одна чистая рука, вторая — грязная. Далее — я открываю холодильник, ставлю продукты и закрываю, протираю и дезинфицирую ручку, где я открывала, снимаю перчатку, мою и дезинфицирую руки, — рассказывает Павлина.











Как лечат коронавирус в Италии: цена, условия в палатах и штрафы / 3 фотографии

Женщина уже почти месяц как дома. На этой неделе она завершает амбулаторную терапию. Городок, где проживает Павлина, тоже понемногу возвращается к нормальной жизни. Сейчас на карте Медичина обозначена уже как желто-горячая зона. Заболеваемость коронавируса пошла на спад. Уже почти две недели в городе нет ни нового заболевшего, или умершего от Covid-19.

В Медичину пустили межрегиональные автобусы, заработали магазины одежды и книжные. Однако до сих пор нельзя находиться в парках и если выходить на улицу, то не дальше, чем на 100 метров от собственного дома. И, конечно, обязательно в маске.

Елена Зорина