По состоянию на 25 апреля в мире зафиксировано 2 790 986 случаев заражения коронавирусом. Из них 195 920 человек умерли, выздоровели 807 040 человек.

США находится на первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев Covid-19— 890 524 больных.

На втором месте Испания — там заразились 218 764 человека, умерло — 22 524.

На третьем месте Италия, где зафиксировано 192 994 случая заражения коронавирусом.

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В Китае, где изначально началась эпидемия, заболели 83 885 человек. Страна находится уже на девятом месте по количеству больных. Ее обогнали Франция, Германия и Великобритания, Иран и Турция.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9.30 25 апреля известно о 8 125 больных в стране. В общем 201 человек умер, а 782 пациента выздоровели. За сутки выявлено 478 новых случаев.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.