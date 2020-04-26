Борис Джонсон возвращается к работе после лечения от Covid-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 12 апреля выписался из больницы после лечения от коронавируса, в понедельник, 27 апреля, планирует выйти на работу.

О его возвращении к работе сообщила пресс-секретарь офиса главы правительства на Даунинг-стрит.

Борис Джонсон заявил, что болен Covid-19 27 марта. Он самоизолировался и лечился дома.

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Политику стало хуже на 10-й день после обнаружения у него инфекции.

А вечером 6 апреля состояние британского премьера ухудшилось и Джонсона доставили в реанимацию.

12 апреля британский премьер-министр сдал отрицательный анализ на коронавирус и выписался из больницы.

Все это время он находился в загородной резиденции Чекерс вместе со своей беременной невестой Керри Симондс.