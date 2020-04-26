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Факты / Мир

Почему бельгийцам советуют есть больше картофеля фри во время карантина

Ассоциация производителей картофеля Бельгии призвала граждан есть вдвое больше картофеля фри во время  каратина из-за коронавируса.

Таким образом хотят поддержать производителей, которые рискуют уничтожить излишки запасов из-за спада спроса, вызванного закрытием ресторанов.

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Избыток на данный составляет 750 тысяч тонн. Бельгия — крупнейший производитель замороженного картофеля фри в мире, она экспортирует ее в 160 стран мира.

Ранее Факты ICTV писали, что со 2 мая жителям Испании разрешат выходить на улицу для занятий спортом, а также совершать семейные прогулки.

Источник: CNN

Фото: Unsplash

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