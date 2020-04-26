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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 26 апреля

По состоянию на утро 26 апреля в мире 2 897 645 человек заболели коронавирусом. Из них 202 880 умерли, выздоровели 816 685 человек.

США до сих пор остаются антилидером среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 939 053.

На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 223 759 человек, умерло – 22 902.

Италия — на третьей позиции. Там 195 351 больной, из которых 26 384 умерли.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Франция — 161 644;
  • Германия — 156 513;
  • Великобритания — 149 569;
  • Россия – 74 588;
  • Бельгия — 45 325;
  • Нидерланды — 37 384;
  • Швейцария — 28 894;
  • Португалия — 23 392;
  • Швеция — 18 177;
  • Австрия — 15 148;
  • Польша — 11 273;
  • Норвегия – 7 499.

По состоянию на 9.30 25 апреля известно о 8 125 больных в Украине. В целом 201 человек умер, а 782 пациента выздоровели. За сутки выявлено 478 новых случаев.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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