В Италии с 4 мая начинают снимать карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
По его словам, правительство позволит 4 мая возобновить работу большому количеству компаний — от производителей до строителей.
— Мы не можем продолжать этот карантин — мы рискуем нанести слишком большой ущерб социально-экономической структуре страны, — сказал премьер-министр Италии.
Однако, он добавил, что восстановление учебного процесса в школах раньше сентября невозможно, поскольку многие учителя старшего возраста и есть большой риск их заражения.
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Стоит отметить, что в Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число случаев смерти от коронавируса.
Медики в Италии зафиксировали за сутки 260 случаев смерти пациентов. Ранее в стране ежедневно было не меньше 300 умерших от Covid-19.
Общее число заразившихся в стране — 197 675 человек. Умерли — 26 644 человека.
Напомним, правительство Италии продолжил общенациональный карантин до 3 мая.
Источник: The Local