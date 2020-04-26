В Италии с 4 мая начинают снимать карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его словам, правительство позволит 4 мая возобновить работу большому количеству компаний — от производителей до строителей.

— Мы не можем продолжать этот карантин — мы рискуем нанести слишком большой ущерб социально-экономической структуре страны, — сказал премьер-министр Италии.

Однако, он добавил, что восстановление учебного процесса в школах раньше сентября невозможно, поскольку многие учителя старшего возраста и есть большой риск их заражения.

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Стоит отметить, что в Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число случаев смерти от коронавируса.

Медики в Италии зафиксировали за сутки 260 случаев смерти пациентов. Ранее в стране ежедневно было не меньше 300 умерших от Covid-19.

Общее число заразившихся в стране — 197 675 человек. Умерли — 26 644 человека.

Напомним, правительство Италии продолжил общенациональный карантин до 3 мая.

Источник: The Local