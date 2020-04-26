По состоянию на 26 апреля 2020 года в Беларуси зафиксировали 10 463 случая коронавируса.

По данным Минздрава страны, это 7,1% от количества людей, которым провели тестирование.

— Всего проведено 147 тыс. 525 тестов, — уточняет Минздрав Беларуси.

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При этом 1 695 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели. Сейчас всех людей, у которых повторный тест не показал Covid-19, выписали из больниц.

Напомним, ранее мы писали, что, несмотря на распространение коронавируса, в Беларуси ученики пошли в школы после продленных каникул. Минобразования страны подсчитало, что за парты снова сели 30-40% школьников. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал восстановление учебного процесса и высмеял предложение ввести правило относительно ношения маски учениками.

Источник: Минздрав Республики Беларусь