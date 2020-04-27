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Факты / Мир / Россия

Больше, чем в Китае: Россия за сутки зафиксировала более 6 тыс. новых случаев Covid-19

За последние сутки, 26 апреля, в России зарегистрировали 6 198 новых случаев коронавируса.

Об этом заявили в оперативном штабе.

— Число умерших составляет 794 человека (50 за последние сутки). Всего с начала эпидемии выздоровели 7 346 человек (579 в сутки), — говорится в сообщении.

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Общее количество инфицированных в стране составляет 87 147 человек, что уже превысило цифру больных в Китае, где началась эпидемия коронавируса.

В мировом рейтинге распространения Covid-19 Россия занимает десятое место.

Напомним, Факты ICTV ежедневно публикуют актуальную статистику распространения коронавируса в мире.

Источник: Дождь

Фото: Dreamstime

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