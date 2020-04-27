Многие страны мира готовятся к первым послаблениям карантина и выхода из него.

А кто-то уже даже снял ограничения и наблюдает за дальнейшей ситуацией, чтобы возобновить нормальную жизнь в стране, насколько это возможно.

В то же время ученые изучают вирус и предупреждают о том, что мир ожидает вторая волна пандемии.

И вторая вспышка коронавируса может обойтись человечеству намного дороже.

Факты ICTV рассказывают, когда ожидается вторая волна заболевания на Covid-19 и чего от нее ждать.

Когда будет вторая волна коронавируса?

В то время, как многие страны Европы закрывались на карантин, в Китае и других странах Азии начинали ослаблять меры и готовиться к борьбе с последствиями.

Пока в Украине только вводили ограничения, власти Южной Кореи, Китая, Тайваня и других близлежащих стран говорили о второй волне Covid-19.

И уже через несколько недель начали наблюдаться признаки возвращения Covid-19. После ослабления карантинных мер в странах Азии снова зафиксировали рост количества пациентов с коронавирусом.

Конечно, рост количества больных в любом случае наблюдался бы, ведь у многих людей заболевание протекает бессимптомно. И после смягчения ограничений многие потенциальные больные заполнят улицы, а это значит, что риск подхватить Covid-19 повышается.

— Проблема с этим вирусом… заключается в том, как уменьшить социальное дистанцирование и самоизоляцию, чтобы не дать вирусу снова распространиться и вернуться к тому, с чего все начиналось, — объясняет доцент кафедры медицинской микробиологии и инфекционных заболеваний Университета Манитобы Джейсон Киндрачук.

Власти стран понимают, что экономика не сможет долго держаться в условиях карантина, и пытаются минимизировать риски для общества как можно быстрее.

Однако исследование, опубликованное в журнале Lancet Public Health Journal, гласит о том, что раннее снятие карантинных ограничений в Ухане приведет к тому, что вторая волна Covid-19 будет в августе.

Если вторая волна прокатится по миру так же, как и первая, то в Европе пик заболевания придется на сентябрь-октябрь.

Но необходимо помнить и о том, что вирус еще до конца не изучен. Как заявил президент США Дональд Трамп, последние исследования гласят о том, что Covid-19 больше приспособлен для жизни в сухом и холодном климате, нежели в теплых и влажных условиях.

Это значит, что летом может действительно наблюдаться снижение количества больных и общей активности вируса. Однако нет уверенности в том, что он не вернется.

— Я подозреваю, что вирус вернется. Если у нас летом и будет наблюдаться некое затишье, заболевание вернется осенью, как это свойственно другим коронавирусам, — говорит специалист по инфекционным заболеваниям Университета Джона Хопкинса, доктор Амеш Адалья.

Что в Китае?

Вторую волну вспышки коронавируса в Китае могут вызвать иностранцы, которые продолжают приезжать в страну. Национальная иммиграционная администрация Китая сообщила, что в течение недели с момента объявления пандемии Covid-19 в страну приехали около 120 тыс. человек.

Конечно, власть принимает все необходимые решения для предотвращения распространения инфекции. В частности, о необходимости соблюдать 14-дневную изоляцию всем приезжим. Но даже это не всегда срабатывает.

— Сейчас есть проблема сдерживания из-за роста числа ввезенных инфекций из Европы, но в будущем Covid-19 могут завозить и из других стран мира, — говорит профессор эпидемиологии из университета Гонконга Бен Каулинг.

Примером второй волны коронавируса в Китае стал город Суйфыньхэ. Там — второй большой карантин за три месяца.

Что интересно, первую волну коронавируса город пережил без единого официально подтвержденного случая заболевания. Вскоре после снятия карантина в Суйфыньхэ начали возвращаться граждане Китая из других стран.

Вскоре в городе подтвердили 320 случаев заболевания Covid-19 и закрыли его на карантин. В то же время многие другие города Китая относительно безболезненно восстанавливают жизнь после ограничений, продолжают практиковать социальное дистанцирование и соблюдать определенные правила.

Наибольшим условием для распространения вируса, как мы прекрасно видим на примере Китая, является расслабление после выхода из карантина и отсутствие иммунитета у широкой общественности.

Если страна не сможет быстро находить и изолировать людей с коронавирусом, это приведет к новой волне заболевания.

Какой будет вторая волна коронавируса?

Множество ученых сходятся во мнении, что вторая волна Covid-19 будет страшнее предыдущей. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний в США Роберт Редфилд считает, что опасность будет еще большей, ведь кроме коронавируса, придется бороться и с гриппом.

По его словам, уже сейчас нужно готовиться к тому, что зимой придется противостоять двум заболеваниям. Вместе с этим, он призывает всех сделать прививки от гриппа.

Кроме того, на момент “прибытия” второй волны системы здравоохранения многих стран могут не восстановиться, из-за чего они будут не способны бороться с заболеванием, если количество пациентов увеличится.

Но небольшое количество информации о вирусе и людях, которые им переболели, на сегодня не дает понимания того, какой же будет вторая волна.

Возможно, она будет намного больше и сильнее первой и унесет десятки тысяч жизней. Однако она также может пройти достаточно “легко”, если окажется, что большая часть населения переболела коронавирусом бессимптомно и у людей выработался иммунитет.

Это не значит, что можно будет больше не соблюдать такие правила, как ношение масок на улице, частое мытье рук и т. д. Да, последние исследования на макаках резус показали, что иммунитет вырабатывается после выздоровления от Covid-19. Вместе с этим пока неизвестно сколько он длится.

Ко второй волне даже переболевшие коронавирусом люди могут вновь подхватить заболевание.

Если же иммунитет будет достаточно длительным, то второй волны стоит опасаться регионам, где не было больших вспышек заболевания, ведь там люди будут наиболее восприимчивы к болезни.

Потому нужно будет практиковать социальное дистанцирование даже тогда, когда пандемия пойдет на спад.

Последствия второй волны

В 1918 году во время пандемии Испанского гриппа вторая волна была самой смертоносной и большой. Однако в современном мире не стоит ждать того, что новая вспышка коронавируса будет намного больше предыдущей, ведь с каждым днем мы узнаем все больше и больше нового о заболевании.

Вместе с этим растут и наши возможности для противостояния ему.

Однако сейчас ведущие ученые и экономисты не берутся говорить о последствиях второй волны, потому что нам слишком мало известно. Возможно, до второй волны Covid-19 эволюционирует, станет более агрессивным, и тогда его жертвами станет намного больше людей.

Возможно, этого не произойдет, но стремительный рост больных приведет к тому, что страны будут возобновлять жесткий карантин. Это, в свою очередь, вновь отразится на экономике и лишь усугубит кризис.

Из-за этого экономики стран пострадают еще сильнее. В таком случае даже большие и известные бренды могут не пережить кризис.

В целом, сейчас нельзя с уверенностью сказать, каким будет масштаб последствий, к которым приведет вторая волна коронавируса.

Так и напрашиваются слова доцента эпидемиологии Джастина Лесслера из Университета Джона Хопкинса:

— Эпидемии похожи на пожары. Когда топлива много, они безудержно бушуют, а когда его мало — они медленно тлеют… Проблема в том, что мы не знаем, сколько топлива еще доступно для коронавируса.

Нам остается лишь ждать, соблюдать все необходимые ограничения и надеяться на то, что все страны подготовятся ко второму удару Covid-19.

Владислав Бомбела