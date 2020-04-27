20 апреля точно войдет в историю нефтяной отрасли и в учебники по экономике. Так низко цена на черное золото не падала никогда. Минус $37 за баррель американской марки WTI. На практике это означает, что тот, кто владеет этой нефтью, готов доплатить за нее, чтобы избавиться. После этого назвать нефть черным золотом язык не поворачивается. Но все не так просто.

Речь идет не о физической, а о бумажной нефти — фьючерсах. И вот когда их никто не хочет покупать, они превращаются для владельца на реальное сырье, которое обжигает руки. Поэтому ее выгоднее продать даже с доплатой покупателю, чем хранить. Но минусовая цена не означает, что вам будут доплачивать за полный бак.

Сейчас мир захлебывается нефтью. Она никому не нужна. Ведь предложение в разы превышает спрос. Из-за коронакризиса экономическая активность в мире упала на 30%. А это значит, что транспорт меньше ездит, летает и плавает, а, соответственно, и столько топлива, как раньше, никому не нужно. Поэтому хранилища по всему миру забиты доверху. Даже огромные танкеры, которые обычно используют для транспортировки, стоят на якорях с заполненными резервуарами.

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Но к катастрофической ситуации на рынке привела не только пандемия и общая рецессия, но и игры нефтяного картеля. В начале марта страны-участницы клуба ОПЕК + не договорились о коллективном сокращение мировой добычи (это помогло бы уменьшить пропасть между спросом и предложением и урегулировать цены). Но тогда два ключевых игрока — Саудовская Аравия и Россия — побили горшки. Никто не хотел замораживать скважины. И нефть обвалилась на треть: с $45 до $30 за баррель.

Путин хлопнул дверью в ОПЕК, сел в свой бензовоз под названием Россия, и поехал дальше уже сам по себе без каких-либо соглашений. Он думал, что саудиты будут искать с ним компромисс, но они наоборот — начали вставлять палки в колеса. Увеличили добычу до исторических рекордов и дали потребителям в Азии, Европе и США скидки. Похоже, если Путин не развернет бензовоз назад, у него начнутся проблемы с двигателем, который чинить придется за счет своего же населения.

Этот прогноз мы делали полтора месяца назад. ВВП так и не развернул бензовоз и сегодня его действительно чинит вся Россия. Рубль снова просел, а марка нефти Urals на этой неделе стоила меньше $10. Экономисты подсчитали, что при таких ценах Москва зарабатывает на барреле лишь один евро. Масла в огонь добавляет и то, что в российский бюджет заложен прайс в $42.

В этом огне Центробанк ежедневно сжигает более $200 млн, чтобы удержать рубль от катастрофического пике. Если ничего не изменится, резервов, по подсчетам министра финансов, хватит до 2024 года. Поступления в бюджет фактически обнулились. И это в условиях коронавирусного кризиса, который Москва недооценила, а сейчас пожинает плоды.

В конце концов, картель закопал топор войны и договорился о новом сокращении добычи. Но аналитики в один голос заявляют, что в новой реальности этого уже недостаточно. А если игроки и дальше будут пытаться обмануть друг друга — и подавно.

Ситуация патовая. Единственный способ сохранить рынок — это закрывать скважины. И в самой большой растяжке Путин. С истощенными месторождениями и отсутствием новых технологий, доступ которым закрыт из-за санкций, Россия имеет слишком малый запас прочности по сравнению с другими игроками.

Новое соглашение ОПЕК + предусматривает более жесткий контроль за выполнением обязательств и мощные санкции за их невыполнение вплоть до нефтяного эмбарго. Поэтому Путину придется придумывать не только рыночные методы борьбы. Аналитики не исключают, что Москва может пойти ва-банк.

Некоторые эксперты даже предполагают войну в Персидском заливе, направленную против саудитов. Как она может выглядеть красноречиво продемонстрировали прошлогодние атаки на аравийские нефтеперерабатывающие заводы. Удары, которые в течение одного часа вырубили половину аравийского экспорта, по разным данным совершили хуситы с помощью иранского оружия и российских разведданных.

Но не только Россия пытается вытеснить конкурентов. К примеру, Эр-Рияд и дальше предлагает клиентам новые скидки и отсрочки по выплатам и заливает мир дешевой нефтью, а США душат Кремль санкциями и тоже пытаются подвинуть Москву с рынка. Ведь американским сланцевикам низкие цены на традиционное сырье также не на руку. Тогда дорогая сланцевая добыча просто теряет экономический смысл. И это все больше напоминает войну всех против всех.

Пока картель ломает голову над тем, как сократить добычу, не замораживая скважины, и где хранить уже скачанную нефть, конечные потребители потирают руки. Особенно это актуально в контексте выхода Украины из постпандемического кризиса. Цены на топливо ползут вниз. Но нынешние 25 грн. за литр 95-го — это эхо мартовского спада. Нынешнее проседание нефти еще даже не начало отыгрываться на рынке топлива. Ожидается снижение цены до 15%.

Аналитики говорят, что низкие цены продержатся около года и рынок так или иначе придет в себя. Кое-где сократят, где-то договорятся, где-то повоюют. И черное золото, которое временно превратилось в свинец, который тянет экспортеров на дно, все равно вернет себе прежние позиции. Слишком мощные игроки в этом заинтересованы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как падение цен на нефть повлияет на Украину и чего ждать дальше.