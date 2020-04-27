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Факты / Мир

Динамика пошла на спад: в Польше зафиксировано 144 новых случая коронавируса

В Польше количество лабораторно подтвержденных случаев на коронавирус выросла до 11 761 человека.

За сутки выявлено 144 новых зараженных Covid-19.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

Читайте: Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 27 апреля

За минувшие сутки зафиксировано 4 летальных исхода, а все умершие имели сопутствующие заболевания.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, от начала пандемии в Польше умерло 539 человек.

Напомним, что по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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