В Польше количество лабораторно подтвержденных случаев на коронавирус выросла до 11 761 человека.

За сутки выявлено 144 новых зараженных Covid-19.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Liczba zakażonych koronawirusem: 11 761/539 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 27, 2020

За минувшие сутки зафиксировано 4 летальных исхода, а все умершие имели сопутствующие заболевания.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, от начала пандемии в Польше умерло 539 человек.

Напомним, что по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.