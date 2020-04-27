В Польше количество лабораторно подтвержденных случаев на коронавирус выросла до 11 761 человека.
За сутки выявлено 144 новых зараженных Covid-19.
Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
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Liczba zakażonych koronawirusem: 11 761/539 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 27, 2020
За минувшие сутки зафиксировано 4 летальных исхода, а все умершие имели сопутствующие заболевания.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, от начала пандемии в Польше умерло 539 человек.
Напомним, что по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.