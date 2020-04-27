PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 27 апреля

По состоянию на утро 27 апреля в мире 2 971 477 человек заболели коронавирусом. Из них 206 544 умерли.

США до сих пор остаются антилидером среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 965 783.

На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 226 629 человек, умерло – 23 190.

Италия занимает третью позицию. Там подтвердили 197 675 больных, из которых 26 644 умерли.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Франция — 162 220;
  • Германия — 157 770;
  • Великобритания — 154 037;
  • Россия – 80 949;
  • Бельгия — 46 134;
  • Нидерланды — 38 040;
  • Швейцария — 29 061;
  • Португалия — 23 864;
  • Швеция — 18 640;
  • Австрия — 15 225;
  • Польша — 11 617;
  • Норвегия — 7527.

По состоянию на 9.30 26 апреля известно о 8 617 больных в Украине. В общем 209 человек умерло, а 840 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 492 новых случая.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка