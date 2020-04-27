По состоянию на утро 27 апреля в мире 2 971 477 человек заболели коронавирусом. Из них 206 544 умерли.

США до сих пор остаются антилидером среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 965 783.

На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 226 629 человек, умерло – 23 190.

Италия занимает третью позицию. Там подтвердили 197 675 больных, из которых 26 644 умерли.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Франция — 162 220;

Германия — 157 770;

Великобритания — 154 037;

Россия – 80 949;

Бельгия — 46 134;

Нидерланды — 38 040;

Швейцария — 29 061;

Португалия — 23 864;

Швеция — 18 640;

Австрия — 15 225;

Польша — 11 617;

Норвегия — 7527.

По состоянию на 9.30 26 апреля известно о 8 617 больных в Украине. В общем 209 человек умерло, а 840 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 492 новых случая.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.