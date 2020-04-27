Один из последних узников Освенцима умер от коронавируса в Бельгии

В субботу, 26 апреля, в Бельгии от осложнений, вызванных коронавирусом, умер один из последних узников Освенцима, 94-летний Анри Кичка.

Он был одним из немногих, кто выжил в Освенциме, нацистском лагере смерти в оккупированной южной Польше во время Второй мировой войны.

В течение многих лет он старался не вспоминать об этом, однако в последние годы читал лекции в школах, чтобы новые поколения не забывали об ужасах войны.

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В 1945 году Анри был направлен в немецкий лагерь нацистскими охранниками, которые отправляли узников лагерей на марше смерти на запад, когда советские войска приближались к нацистским лагерям в Восточной и Центральной Европе.

Через 60 лет после окончания войны Анри Кичка опубликовал мемуары о том, что ему пришлось пережить в концлагере.

По последним данным, в мире уже почти 3 млн человек заразились коронавирусом, из них 206 тыс. — умерли.