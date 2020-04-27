Пульсовые оксиметры не помогут распознать коронавирус — ученые

Пульсовые оксиметры не помогут распознать коронавирус на ранних стадиях.

Это медицинское устройство используется для того, чтобы измерить насыщение кислородом эритроциты человека.

Он обычно крепится к пальцу, хотя его можно прикрепить к уху, лба, носа или пальцев ног. Устройство работает, пропуская свет через кожу, и определяет, сколько кислорода переносится в крови.

Однако эксперты уверены, пульсоксиметр дома не нужен. Это объясняется тем, что низкий уровень кислорода является относительно поздним показателем того, что у человека есть Covid-19.

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Также эксперты объясняют, что дома пульсоксиметр может дать неточный результат.

Кстати, всего в мире зафиксировано 2 012 484 случая коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где зафиксировано 979 077 случаев.

На втором месте оказалась Испания. В стране зафиксировано 229 422 случая. Третью позицию по количеству инфицированных занимает Италия, где коронавирусом заболели 199 414 человек.

Напомним, ранее врач скорой помощи Ричард Левитан рассказал, что для обнаружения пациентов с Covid-пневмонией раньше и лечить их более эффективно можно с помощью пульсоксиметра.