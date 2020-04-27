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Факты / Мир

Турция запустила массовое производство аппаратов ИВЛ

В Турции наладили массовое производство аппараты искусственной вентиляции легких — до конца мая планируется выпустить 5 тыс. приборов.

Об этом сообщил технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар.

Секретом успеха были наши чувства милосердия, сострадания и справедливости, которые являются ценностями нашей цивилизации … Нас побудила эта возможность дать источник дыхания людям в условиях мирового пандемии, — рассказал он.

Таким образом Турция намерена обеспечить свою потребность в аппаратах ИВЛ, которая резко возросла в условиях пандемии, а в дальнейшем — и экспортировать их.

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Этими приборами планируют оборудовать большинство мест интенсивной терапии в больницах страны.

В процессе создания производственной линии сотрудничали крупные компании, в том числе оборонной отрасли.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что Турция переносит открытие туристического сезона на конец мая.

Источник: Укринформ

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