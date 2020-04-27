В Нью-Йорке будут тестировать на коронавирус в аптеках

В американском штате Нью-Йорк позволят проводить диагностические тесты на обнаружение Covid-19 в аптеках.

Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

— Я подпишу распоряжение, разрешающее независимым фармацевтам проводить диагностические тесты на коронавирус, — отметил он.

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Куомо добавил, что благодаря этому проводить тесты на Covid-19 смогут более 5 тыс. вптек.

В то же время он напомнил о необходимости соблюдения социального дистанцирования.

Напомним, по состоянию на 27 апреля в США зафиксировали более 960 тыс. случаев коронавируса, в частности больше всего — почти 290 тыс. — именно в штате Нью-Йорк.