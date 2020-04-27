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Факты / Мир

В Париже после паузы из-за Covid-19 начали восстанавливать Нотр-Дам

После карантинной паузы из-за пандемии коронавируса в Париже возобновились ремонтные работы в пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери.

Ремонт собора приостановили в середине марта, но 27 апреля рабочие вернулись на стройплощадку. Сначала они переоборудуют свои рабочие места, чтобы сделать невозможным распространение вируса.

— На стройплощадке переоборудуют гардеробные и душевые. Это делается для того, чтобы увеличить расстояние между работниками, — отметил ректор Нотр-Дама Патрик Шове.

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Также на стройплощадке оборудуют места, где строители смогут перекусить, ведь пока все заведения в Париже закрыты.

Напомним, ранее мы писали о том, как произошло возгорание в самом известном соборе Франции, а также как тушили огонь и спасали многовековые реликвии.

Источник: AP

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