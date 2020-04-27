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Факты / Мир

В Великобритании фиксируют снижение количества смертей от коронавируса

В Великобритании в течение 26 апреля зафиксировали значительное уменьшение количества новых случаев смертей от коронавируса.

Так, в воскресенье было зарегистрировано 413 случаев смерти от коронавирусной инфекции в больницах. Это самый низкий численный показатель с прошлого месяца.

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По словам директора Национальной службы здравоохранения Стивена Повиса, в стране наблюдается некоторая тенденция к уменьшению количества госпитализированных с коронавирусом, в частности в Лондоне.

Он также сообщил, что количество пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии тоже уменьшается.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 12 апреля выписался из больницы после лечения от коронавируса, в понедельник, 27 апреля, планирует выйти на работу.

Источник: Sky News

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