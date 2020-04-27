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Факты / Мир

В Японии запретили въезд из Украины, России и еще 12 стран

Япония из-за пандемии Covid-19 обновила список стран, гражданам которых откажут во въезде на территорию государства.

Теперь в перечень добавились Украина, Россия, Беларусь и еще 11 стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

— Ограничительные меры в отношении этих 14 стран вступят в законную силу с 29 апреля, — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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Запрет касательно Украины фактически является формальным, так как авиасообщение между странами было приостановлено еще с середины марта.

В общем список насчитывает 87 государств: раньше туда добавили ряд стран ЕС, США, Китай, Южную Корею и страны Юго-Восточной Азии.

Согласно данным на утро 27 апреля, в Японии Covid-19 заразились более 13,4 тыс. человек, из которых 372 погибли. Вылечить удалось 2 536 пациентов.

Факты ICTV ежедневно публикуют актуальную статистику распространения коронавируса в мире. Япония занимает 27 место в списке.

Источник: Kyodo

Фото: Dreamstime

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