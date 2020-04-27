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Факты / Мир

Евросоюз выделит €375 млрд на восстановление туризма после пандемии Covid-19

Европейский Союз выделит €375 млрд на восстановление туристической отрасли континента после пандемии коронавируса.

В частности, €255 млрд предусмотрены правительствам стран для помощи туристическому сектору и почти €120 млрд — предпринимателям и компаниям для перезапуска бизнеса.

Об этом сообщил исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер.

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Он отметил, что из-за карантина и ограничительных мер туризм в регионе сократился сначала до нуля, а сейчас до примерно 10% от прежнего объема.

По оценкам Эдуардо Сантандера, связанный с коронавирусом кризис создаст огромную безработицу в странах Евросоюза. Если ограничения продлятся еще несколько месяцев, то могут быть потеряны до 10 млн рабочих мест.

Ранее Факты ICTV писали, что  США выделили $270 млн помощи для борьбы с коронавирусом.

Источник: Интерфакс-Украина

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