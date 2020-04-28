По состоянию на 28 апреля в мире зафиксировано 3 041 517 случаев заражения коронавирусом. Из них 211 159 человек умерли, выздоровели 894 062 человека.

США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев Covid-19 — 988 451 больных.

На втором месте Испания — там заразились 229 422 человека, умерло — 23 521.

На третьем месте Италия, где зафиксировано 199 414 случаев заражения коронавирусом.

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В Китае, где изначально началась эпидемия, заболели 82 938 человек. Страна находится уже на девятом месте по количеству больных. Ее обогнали Франция, Германия и Великобритания, Иран и Турция.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 апреля известно о 9 009 больных в стране.

В целом 220 человек умерло, а 864 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 392 новых случая.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.