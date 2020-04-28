Коронавирус в США: число жертв превысило 1 млн человек

В Соединенных Штатах Америки число инфицированных Covid-19 превысило 1 млн человек, что составляет треть от общемировой статистики.

По данным университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировано 1 002 498 случаев коронавируса.

США достигли показателя 1 млн инфицированных всего за три месяца.

Читайте: Не выдержала стресса: врач из Нью-Йорка покончила с собой из-за Covid-19

Случаи коронавирусной инфекции во всех штатах и ​​территориях США: больше всего от пандемии пострадал штат Нью-Йорк.

США уже несколько недель лидирует в мировой статистике как по количеству инфицированных, так и по количеству летальных исходов — от осложнений умерли более 57 тыс. американцев.

Пандемия Covid-19 унесла жизни более 200 тыс. человек во всем мире.

Напомним, в США значительную часть ответственности за распространение коронавируса возлагают на Китай. Президент Дональд Трамп анонсировал выдвижения финансовых претензий Китая, а два американских штата, Миссури и Миссисипи, уже подготовили судебные иски.

Источник: John Hopkins University