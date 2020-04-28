Ученые создали сайт, который предлагает посмотреть, с какой степенью вероятности наступит конец пандемии Covid-19 в различных странах мира.

Его создала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и Массачусетского технологического института.

На ресурсе ddi.sutd.edu.sg собрали данные по новым зарегистрированными случаями заболеваний в разных государствах. На их основе ученые составили наглядные прогностические кривые, показывающие, когда в той или иной стране может закончиться волна пандемии коронавируса.

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Сейчас на сайте можно увидеть прогнозы для 87 стран. Графики обновляются и корректируются в соответствии с свежей статистики по количеству случаев Covid-19.















Когда закончится эпидемия коронавируса в разных странах мира — исследование / 4 фотографии

Для Украины ученые прогнозируют спад случаев коронавируса после 19 мая.

Для построения прогнозов была использована так называемая SIR-модель, которая учитывает инфицированных и лиц, которие уже переболели в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.

Ранее Факты ICTV писали, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине маловероятен, если придерживаться карантинных рекомендаций. Сейчас ситуация под контролем, заявляют в Минздраве.

У ведомстве уверены, что Украина может полностью избежать любого пика.

Источник: ddi.sutd.edu.sg