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Факты / Мир

Коронавирус в США: пляжи Калифорнии переполнены, несмотря на карантин

В США в штате Калифорния несмотря на вспышку коронавируса люди проводят жаркие дни на побережье Тихого океана и отдыхают.

Губернатор штата Гэвин Ньюсон уверен, что с такими темпами успехов в борьбе с коронавирусом не будет.

В то же время местные власти округов Оранж и Вентура позволила людям посещать пляжи, расположенные на их территории.

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Всего в США зафиксировано 988 490 случаев коронавируса.

К слову, у США есть несколько вариантов ответственности для Китая из-за вспышки Covid-19.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: The Guardian

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