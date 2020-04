Коронавирус в США: пляжи Калифорнии переполнены, несмотря на карантин

В США в штате Калифорния несмотря на вспышку коронавируса люди проводят жаркие дни на побережье Тихого океана и отдыхают.

Губернатор штата Гэвин Ньюсон уверен, что с такими темпами успехов в борьбе с коронавирусом не будет.

В то же время местные власти округов Оранж и Вентура позволила людям посещать пляжи, расположенные на их территории.

Всего в США зафиксировано 988 490 случаев коронавируса.

After what they saw over the weekend, Newport Beach city officials will decide Tuesday whether to close their city beaches for the next three weekends. https://t.co/Yg118ii9ar

