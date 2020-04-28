По состоянию на утро 28 апреля в мире 3 041 517 человек заболели коронавирусом. Из них 211 159 умерли, выздоровели 893 967 человек.
США остаются антилидером среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 988 451.
На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 229 422 человека, умерло – 23 521.
Италия — на третьей позиции. Там 199 414 больных, из которых 26 977 умерли.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Франция — 165 963;
- Германия — 158 758;
- Великобритания — 158 348;
- Россия – 87 147;
- Бельгия — 46 687;
- Нидерланды — 38 440;
- Швейцария — 29 164;
- Португалия — 24 027;
- Швеция — 18 926;
- Австрия — 15 274;
- Польша — 11 902;
- Норвегия – 7 599.
По состоянию на 9.30 27 апреля в Украине известно о 9 009 случаях Covid-19. За сутки заболели 392 человека.
Из них 220 летальных случаев, а 864 пациентов выздоровели.
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.