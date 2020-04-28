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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 28 апреля

По состоянию на утро 28 апреля в мире 3 041 517 человек заболели коронавирусом. Из них 211 159 умерли, выздоровели 893 967 человек.

США остаются антилидером среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 988 451.

На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 229 422 человека, умерло – 23 521.

Италия — на третьей позиции. Там 199 414 больных, из которых 26 977 умерли.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Франция — 165 963;
  • Германия — 158 758;
  • Великобритания — 158 348;
  • Россия – 87 147;
  • Бельгия — 46 687;
  • Нидерланды — 38 440;
  • Швейцария — 29 164;
  • Португалия — 24 027;
  • Швеция — 18 926;
  • Австрия — 15 274;
  • Польша — 11 902;
  • Норвегия – 7 599.

По состоянию на 9.30 27 апреля в Украине известно о 9 009 случаях Covid-19. За сутки заболели 392 человека.

Из них 220 летальных случаев, а 864 пациентов выздоровели.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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