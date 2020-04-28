PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Не выдержала стресса: врач из Нью-Йорка покончила с собой из-за Covid-19

В США врач, боролась с пандемией Covid-19, покончила жизнь самоубийством.

49-летняя Лорна Брин возглавляла департамент скорой помощи в одной из клиник на Манхэттене, куда доставляли немало больных коронавирус.

Недавно она сама получила положительные результаты теста на Covid-19, после чего ее отправили на самоизоляцию.

Читайте: В Нью-Йорке почти 90% пациентов с Covid-19, подключенных к ИВЛ, умерли — Bloomberg

Лорна Брин ушла из жизни в своем же доме, где находилась вместе с семьей.

— Она действительно находилась на передовой борьбы. Лорна является жертвой пандемии так же, как все остальные, кто погиб.

Она просто старалась выполнять свою работу и это ее убило, — прокомментировал отец умершей.

Коллеги в заявлении больницы о смерти Лорны Брин назвали ее героиней.

Город Нью-Йорк уже несколько недель остается эпицентром распространения коронавируса в США. Инфекция унесла жизни более 17 тыс. человек, тогда как по всей стране — более 57 тыс.

Факты ICTV рассказывали о том, что в штате Нью-Йорк случаев Covid-19 зафиксировали больше, чем в любой другой стране мира.

Источник: ВВС Украина

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка