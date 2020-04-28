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Факты / Мир

ООН прогнозирует исторический уровень безработицы из-за пандемии Covid-19

Во втором квартале 2020 года 195 млн человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса. Такие цифры обнародовала ООН в апрельском докладе.

— Кризис, вызванный пандемией Covid-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности, — сообщили аналитики организации.

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Согласно прогнозам ООН, больше всего от кризиса, вызванного коронавирусом, пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что количество зарегистрированных безработных в Украине выросло на 26 тыс. за неделю. Теперь оно составляет 431,9 тыс. человек.

Источник: ООН 

Фото: Dreamstime

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