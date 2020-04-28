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Факты / Мир / Россия

Пик не пройден: Путин продлил карантин в России из-за коронавируса

В России продлили “нерабочие дни” в связи с распространением коронавируса до 11 мая.

Об этом объявил президент страны Владимир Путин во время своего обращения к народу.

При этом 6-8 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты, уточнил лидер государства.

Путин также подчеркнул, что России удалось затормозить распространение эпидемии, но пик еще не пройден.

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По состоянию на 28 апреля в России зафиксировано 93 558 случаев коронавируса. 867 людей умерли.

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