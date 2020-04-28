Всемирный банк дает Украине $135 млн на поддержку медицины в борьбе с Covid-19

Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование медицины в Украине в размере $135 млн, из них $35 млн будут направлены на противодействие распространению пандемии коронавируса.

Совет директоров банка принял проект Улучшение здравоохранения на службе у людей ночью 28 апреля.

Дополнительное финансирование поможет Украине обновить около 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечит выполнение сложных медицинских процедур с использованием высокотехнологичного оборудования и протоколов лечения больных, — прокомментировал и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

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Также он добавил, что пациенты смогут выбирать больницы в Украине самостоятельно, а их расходы на хирургическое вмешательство будет покрывать государство. Планируется закупка современного оборудования и улучшение качества медицинских услуг.

Как отмечает банк, это дополнительное финансирование поможет Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, провести обучение украинских врачей по оказанию современных медицинских услуг.

$35 млн планируется использовать на закупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с коронавирусом в Украине, проведение необходимого обучения для персонала и возмещение средств медицинским учреждениям, которые лечат пациентов с Covid-19.

Напоминаем, что сейчас в Украине зафиксировано 9 410 случаев Covid-19, за сутки заболел 401 человек.