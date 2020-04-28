В Чехии за прошедшие сутки зарегистрировали самый низкий прирост зараженных коронавирусом за последние полтора месяца.

За сутки там подтвердили 41 случай Сovid-19.

По состоянию на 28 апреля в Чехии выявлено более 7,4 тыс. больных, из них 223 человека умерли от осложнений.

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24 апреля правительство Чехии приняло решение об отмене общенационального карантина из-за пандемии коронавируса.

Гражданам разрешили свободно передвигаться по стране и выезжать за ее пределы.

В Чехии планируют открыть рестораны и кафе до 25 мая.

С понедельника позволили открыть магазины площадью до 2,5 тыс. кв. м. Также возобновили свою работу ботанические сады, фитнес-центры и автошколы.

Напоминаем, что по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 9 410 случаев коронавируса, из них 992 человека выздоровели.