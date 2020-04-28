В Норвегии задержали миллионера Тома Хагена — подозревают в убийстве жены

28 апреля в Норвегии полиция задержала миллионера Тома Хагена, которого подозревают в причастности к убийству супруги.

Его супруга Анна-Элизабет Фалкевик-Хаген исчезла 1,5 года назад. 70-летнего Хагена задержали, когда он выходил из дома на работу.

Последний раз женщину видели в октябре 2018 года. В обмен на ее освобождение похитители требовали $10,3 млн в криптовалюте Монеро.

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Затем в доме миллионера появилась записка с предупреждением, чтобы он не связывался с полицией, иначе супругу убьют.

В 2019 году полиция начала пересматривать дело, заявив, что возможно похищение было инсценировано.

Напомним, в городе Кумбран (Великобритания) Энтони Уилльямс убил свою супругу Рут во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. 67-летнюю Рут Уилльямс нашли с травмой головы у себя дома. Женщина скончалась в больнице.

Источник: vg.no