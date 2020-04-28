В Австралии и Новой Зеландии начали ослаблять карантин

В Австралии и Новой Зеландии отменяют определенные ограничительные меры, которые были внедрены из-за распространения коронавируса.
В Сиднее во вторник для местных жителей открыли пляжи.
В штате Новый Южный Уэльс с пятницы хотят разрешить взрослым в составе не более двух человек ходить в гости, но дети должны оставаться дома.
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Также со вторника в Новой Зеландии начало действовать ослабление самоизоляции, которая была внедрена в стране с 26 марта.
Жители уже активно направляются на пляжи города Крайстчерч, которые популярны среди серфингистов.
В то же время в Новой Зеландии, оставляют закрытыми пабы, парикмахерские и большинство магазинов.
Ранее Факты ICTV сообщали, что авиакомпания Virgin Australia обанкротилась на фоне коронавирусного кризиса.