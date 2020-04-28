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Факты / Мир

Египет продлил режим чрезвычайного положения на три месяца

Президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца.

Такое решение было принято в связи с угрозами безопасности и здоровью граждан. Также был продлен режим комендантского часа в ряде районов на севере Синайского полуострова.

Чрезвычайное положение в Египте будет действовать три месяца, начиная с 28 апреля.

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Следить за выполнением режима поручили полиции и вооруженным силам Египта. Они должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансирования, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизнь граждан.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что Грузия продолжает режим чрезвычайного положения из-за коронавируса до 22 мая.

Источник: Eg24.news

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