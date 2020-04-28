Еврокомиссия прогнозирует падение ВНП в пределах ЕС на 5-10% из-за коронавируса

Еврокомиссия прогнозирует падение общего валового национального продукта в масштабах всего Евросоюза на 5-10% из-за пандемии коронавируса.

— Всплеск Covid-19 имеет масштабный эффект для нашей экономики. Мы представим цифры экономического прогноза в мае, но уже сейчас мы ожидаем падение европейского ВНП в объеме от 5 до 10%. Это является прямым следствием пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер, — сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики и рабочих мест Валдис Домбровскис.

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Он также отметил, что немедленным приоритетом Еврокомиссии является защита рабочих мест и доходов населения, поддержка европейского бизнеса и оказание поддержки государствам, которые в этом нуждаются.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Евросоюз выделит €375 млрд на восстановление туризма после пандемии Covid-19.