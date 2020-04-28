В Великобритании дети стали попадать в больницы с необычным воспалительным синдромом, который специалисты связывают с коронавирусом.

У малолетних пациентов диагностируют сыпь, почечную недостаточность, проблемы с желудком и высокую температуру.

— За последние три недели наблюдалось увеличение числа детей всех возрастов, страдающих многосистемным воспалительным состоянием, требующим интенсивной терапии. Случаи фиксировались по всему Лондону, а также в других регионах Великобритании, — говорится в материале.

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Детей размещают в реанимациях и присоединяют к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пока не уточняется информация о смертях от воспалительного синдрома.

Напомним, ранее мы писали, что в Великобритании разрешили домашние аборты во время карантина.

Источник: The Telegraph