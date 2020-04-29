Главы МИД нормандской четверки 30 апреля обсудят выполнение решений саммита — Лавров

Во время видеоконференции главы МИД стран нормандской четверки будут обсуждать выполнение рекомендаций, которые были приняты на встрече в декабре 2019 года.

— На завтра запланирована видеоконференция министров иностранных дел стран нормандского формата, на которой мы будем обсуждать, как и кто выполняет или не выполняет рекомендации, одобренные в декабре прошлого года на саммите нормандской четверки в Париже, — сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

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Сергей Лавров также добавил, что не знает, сколько времени продлится видеоконференция, и отметил, что такой формат не сможет заменить личные встречи.

Кроме того, глава российского МИД сообщил, что не ожидает какого-то результата от этой конференции.

Напомним, 30 апреля министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции проведут видеоконференцию в нормандском формате.