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Испания объявила о поэтапном выходе из карантина до конца июня

До конца июня Испания вернется к нормальной жизни, а карантин будет отменяться постепенно в четыре этапа, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Он объяснил, что каждый регион будет ослаблять ограничения в зависимости от серьезности вспышки корнавируса.

По его словам, четыре острова будут первыми, где это сделают с 4 мая, а остальная часть Испании – через неделю.

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Страна все еще на втором месте по количеству зараженных – 232 128 по состоянию на 29 апреля. Умерли от инфекции в Испании 23 822 человека.

Напомним, со 2 мая жителям Испании разрешат выходить на улицу для занятий спортом, а также совершать семейные прогулки.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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