По состоянию на утро 29 апреля в мире 3 116 398 человек заболели коронавирусом. Из них 217 153 умерли, выздоровели 928 543 человека.
США остаются антилидером среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 1 012 582.
На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 232 128 человек, умерло – 23 822.
Италия — на третьей позиции. Там 201 505 больных, из которых 27 359 умерли.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Франция — 169 053;
- Германия — 159 912;
- Великобритания — 162 350;
- Россия – 93 558;
- Бельгия — 47 334;
- Нидерланды — 38 612;
- Швейцария — 29 264;
- Португалия — 24 322;
- Швеция — 19 621;
- Австрия — 15 357;
- Польша — 12 218;
- Норвегия – 7 660.
По состоянию на 9.00 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 401 человек.
Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.