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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 29 апреля

По состоянию на утро 29 апреля в мире 3 116 398 человек заболели коронавирусом. Из них 217 153 умерли, выздоровели 928 543 человека.

США остаются антилидером среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 1 012 582.

На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 232 128 человек, умерло – 23 822.

Италия — на третьей позиции. Там 201 505 больных, из которых 27 359 умерли.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Франция — 169 053;
  • Германия — 159 912;
  • Великобритания — 162 350;
  • Россия – 93 558;
  • Бельгия — 47 334;
  • Нидерланды — 38 612;
  • Швейцария — 29 264;
  • Португалия — 24 322;
  • Швеция — 19 621;
  • Австрия — 15 357;
  • Польша — 12 218;
  • Норвегия – 7 660.

По состоянию на 9.00 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 401 человек.

Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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