Мы проводим больше тестов: Трамп прокомментировал миллион случаев Covid-19 в США

В США проводится самое большое в мире количество тестирований на коронавирус.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

— Мы проводим больше тестирований, чем любая другая страна в мире, — сказал Трамп.

Также он отметил, что в США больше всего случаев потому, что проводится гораздо больше тестов.

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К слову, всего в мире зафиксировано 3 116 992 случая коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 012 583 человека.

На втором месте оказалась Испания, где заболели 232 128 человек, а на третьем – Италия. В стране зафиксировали 201 505 случаев Covid-19.

В то же время в США в штате Калифорния несмотря на вспышку коронавируса люди проводят жаркие дни на побережье Тихого океана и отдыхают.