Германия может выдвинуть новое условие для въезда заробитчан

Правительству Германии рекомендуют выдавать рабочую визу за выплату денежного залога.

Об этом говорится в годовом отчете экспертного совета немецких фондов по вопросам интеграции и миграции (SVR).

— Если трудовые мигранты уедут в срок, им будет выплачено гарантийный взнос, взимаемый как условие для въезда, — предлагают эксперты.

Глава совета Петра Бендель заявила, что по демографическим причинам Европа и в дальнейшем будет зависеть от иммиграции, чтобы удовлетворить свои потребности в рабочей силе.

По ее словам, пути для такой иммиграции должны быть урегулированы, чего не происходит в случае малоквалифицированных мигрантов из Африки.

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Предложенная модель позволила бы избежать того, чтобы мигранты платили большие суммы нелегальным проводникам и въезжали в Европу без разрешения, и тем самым предоставить странам назначения больше рычагов контроля.

Согласно предложению SVR, срок пребывания рабочих мигрантов должен быть ограничен 18 месяцами. Однако тот, кто уедет на родину вовремя, получит возможность повторно принять участие в программе.

Ранее стало известно, что Кабмин временно запретил гражданам Украины выезд за границу на сезонные заработки, сохранив возможность покинуть страну через наземные пункты пропуска – но только для посещения родственников.

При этом посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что Финляндия хотела ввезти 14 тыс. сезонных работников. Но после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейший вывоз заробитчан чартерными рейсами.