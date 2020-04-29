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Факты / Мир

Польша снова начала выдавать рабочие визы украинцам — СМИ

Украинцы с 29 апреля начали получать по почте польские рабочие визы.

— Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств, — сообщили польские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Также отмечается, что такой шаг  является ответом на многократные призывы польских работодателей и работников из Украины. Поскольку обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

Читайте: Несколько стран ЕС просят Украину помочь с сезонными рабочими — МИД

Кроме того, известно, что с 30 апреля можно будет подавать документы на получение польских рабочих виз через электронную систему e-консульство.

К слову, из-за эпидемии коронавируса с 16 марта польские консульства в Украине временно прекратили работу.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин готов к переговорам со странами ЕС о выезде сезонных работников.

Источник: Money.pl

Фото: Dreamstime

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