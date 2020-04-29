Швейцария готовится к открытию границ

В Швейцарии планируют ослабить ограничения на пересечение границы, однако только для некоторых груп людей.

Об этом сообщили в Федеральном департаменте юстиции и правопорядка Швейцарии.

— Во время видеоконференции, в которой приняли участие министры юстиции и внутренних дел стран Шенгенской зоны, был достигнут консенсус о намерении постепенно отменить ограничения на путешествия. В то же время не допустить распространения коронавируса должно оставаться приоритетом, — говорится в публикации.

Федеральный совет Швейцарии на этой неделе должен принять решение, как воплотить “целевое послабления” на границе, то есть постепенно отменять запрет для определенных категорий людей.

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Как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы Швейцарии, с начала марта, когда страна закрыла свои границы почти для всех иностранцев, во въезде в Швейцарию отказали 56 тыс. человек.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в Швейцарии стабилизируется, а количество новых случаев инфицирования ежедневно уменьшается.

Ранее стало известно, что Кабмин временно запретил гражданам Украины выезд за границу на сезонные заработки, сохранив возможность покинуть страну через наземные пункты пропуска – но только для посещения родственников.

При этом посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что Финляндия хотела ввезти 14 тыс. сезонных работников. Но после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейший вывоз заробитчан чартерными рейсами.

Источник: Xinhua