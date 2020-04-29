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Факты / Мир

Словения ослабляет карантин: открываются музеи, галереи и библиотеки

В Словении правительство смягчает ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса.

С 29 апреля возобновляют работу музеи, галереи и библиотеки. С 4 мая на открытых террасах обслуживаться будут также бары и рестораны.

Также правительство намерено в скором времени разрешить работу ювелирных магазинов, фотокопировальных салонов, магазинов одежды и ремонта обуви.

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В то же время Испания вернется к нормальной жизни до конца июня, а карантин будет отменяться постепенно в четыре этапа.

К слову, в Австралии и Новой Зеландии отменяют определенные ограничительные меры, которые были внедрены из-за распространения коронавируса.

Источник: Xinhua

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