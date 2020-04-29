Коронавирусом в Беларуси за сутки заболели еще 973 человека. По состоянию на 29 апреля в стране зарегистрировано 13 181 случай Covid-19.

Это рекордное количество заболевших с начала вспышки коронавируса в Беларуси.

В министерстве здравоохранения сообщили, что от Covid-19 выздоровели 2 072 пациента, их выписали из больницы.

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За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 84 человека.

Напомним, 28 апреля в Беларуси подтвердили 919 случаев инфицирования Covid-19, накануне прирост составил 826 человек.

Источник: TUT.by