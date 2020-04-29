У меня нет коронавируса: Пенс отказался надевать маску в клинике

Вице-президент США Майкл Пенс во время визита в клинику Майо в Миннесоте отказался надеть защитную маску для лица, так как считает себя полностью здоровым.

— Я регулярно прохожу тесты на коронавирус, и каждый, кто вокруг меня, также проходит тестирование. И поскольку у меня нет коронавируса, я подумал, что было бы хорошо быть здесь, иметь возможность поговорить с этими учеными, этим невероятным медицинским персоналом, посмотреть им в глаза и сказать спасибо, — сказал Пенс.

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Он также объяснил, что рекомендации Центра по контролю за заболеваниями (CDC) относительно ношения масок в общественных местах направлены на то, чтобы самому не заразить других.

К слову, в США в штате Калифорния, несмотря на вспышку коронавируса, люди проводят жаркие дни на побережье Тихого океана и отдыхают.

Источник: NPR