В Сирии взорвали цистерну с горючим: погибли более 40 человек

В Африне на севере Сирии в результате подрыва автоцистерны с горючим погибли 42 человека и были ранены по меньшей мере 50 человек.

Взрыв заминированного автомобиля произошел вблизи оживленной рыночной площади. По словам чиновников, тела погибших обугленные до неузнаваемости. Власти предполагают, что это гражданские лица, проходившие неподалеку.

Пожарные почти час тушили магазины и автомобили, которые загорелись в результате взрыва.

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Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.

Анкара возлагает ответственность на курдские отряды народной самообороны (YPG), которые турецкое правительство приравнивает к террористам.

Напомним, война в Сирии продолжается с 2011 года, однако в условиях пандемии активность боевых действий снизилась.