Не пытайтесь выучить все слова

Нужно понимать, что даже носитель языка не использует весь спектр словаря, а только самые важные моменты. Поэтому для свободного общения вы должны знать лишь пару тысяч слов.

Вот несколько программ, которые помогут вам подобрать необходимые слова — Memrise, Busuu.

Не зубрите, а понимайте

Это в первую очередь касается грамматики. Если вы ее зубрите, то надолго вас не хватит, и вы, скорее всего, потеряете мотивацию. Разберитесь в ее применении. Для этого смотрите фильмы или шоу на английском языке с украинскими субтитрами.

Ресурсы — Film English, Ororo.tv, Speechyard, LeLang, Hdeuropix.

Не забывайте об аудировании

Аудирование поможет вам научиться слушать и понимать речь. Слуховое восприятие без визуального фактора улучшит вашу сконцентрированность.

Ошибки — это нормально

Без них невозможно обучение. Поэтому не теряйте веры, а работайте над собой и своим совершенствованием.