С чего начать изучение английского языка?
Все зависит от ваших знаний. Если вы совсем не знаете английский язык, то начинать нужно с азов: азбуки, базовых слов, грамматики и т. д.
Если вы хотите усовершенствовать свои знания, то для начала определите их уровень. Сейчас в сети есть множество бесплатных онлайн-тестов для определения уровня владения английским языком. После их прохождения вы будете понимать, каких знаний вам не хватает.
Практикуйте английский ежедневно
Важнейший момент эффективного домашнего обучения онлайн — ежедневно выделять время на иностранный язык.
Ежедневная работа над собой поможет вам усвоить материал и не забывать его.
Создайте план обучения и установите дедлайны
Создайте план и следуйте ему. Также обязательным является определение дедлайна. Тогда вы будете четко выполнять поставленные задачи, а не откладывать их на потом.
Заведите отдельную тетрадь или распечатайте план действий, прикрепите на видном месте. Если вы будете его видеть постоянно, то не сможете отступить, а для усиления эффекта придумайте наказание в случае невыполнения задания.
Общайтесь с носителями языка
Самостоятельно изучить разговорный английский язык возможно, но без базовых знаний это сделать очень трудно. Даже если они у вас есть, то вам нужна постоянная практика. Лучше всего это делать с носителем языка.
Англоязычного друга вы найдете в любых соцсетях, главное — не бояться написать и начать общаться. Например, такие ресурсы, как Interpals и My Language Exchange специализируются на поиске иностранных друзей и практике общения с ними.
Пользуйтесь бесплатными курсами
- Duolingo — изучение английского языка в игровой форме.
- BBC languages - изучение языка с помощью основных фраз.
- Interpals и My Language Exchange — ресурсы, где можно найти иностранных друзей и практиковать язык.
- LinguaLeo — изучение английского языка с помощью видео, аудио и музыки и т. д.
Избегайте самых распространенных ошибок при изучении иностранного языка
- Не пытайтесь выучить все слова
Нужно понимать, что даже носитель языка не использует весь спектр словаря, а только самые важные моменты. Поэтому для свободного общения вы должны знать лишь пару тысяч слов.
Вот несколько программ, которые помогут вам подобрать необходимые слова — Memrise, Busuu.
- Не зубрите, а понимайте
Это в первую очередь касается грамматики. Если вы ее зубрите, то надолго вас не хватит, и вы, скорее всего, потеряете мотивацию. Разберитесь в ее применении. Для этого смотрите фильмы или шоу на английском языке с украинскими субтитрами.
Ресурсы — Film English, Ororo.tv, Speechyard, LeLang, Hdeuropix.
- Не забывайте об аудировании
Аудирование поможет вам научиться слушать и понимать речь. Слуховое восприятие без визуального фактора улучшит вашу сконцентрированность.
- Ошибки — это нормально
Без них невозможно обучение. Поэтому не теряйте веры, а работайте над собой и своим совершенствованием.